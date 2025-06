Scaramucci: "Serve il bus per Roma"

"È necessaria la riattivazione della tratta in bus Urbino–Roma". Lancia un appello il capogruppo Pd in consiglio comunale Federico Scaramucci, che chiede di ristabilire il collegamento con la Capitale, proposta oggetto anche di una prossima interrogazione: "Sarebbe di grande aiuto per la città, l’Università, il turismo e tutto il territorio. Urbino, città patrimonio dell’Unesco e storica capitale del Rinascimento, si trova oggi in una condizione paradossale: non esiste alcun collegamento diretto con Roma. Una situazione inaccettabile, soprattutto per un territorio che ha bisogno di rafforzare i legami istituzionali, turistici e universitari con il centro nevralgico dell’Italia. Un tempo esisteva un servizio di autobus diretto Urbino–Roma, un collegamento che garantiva mobilità a studenti, turisti, lavoratori e cittadini. Quella tratta è stata inspiegabilmente cancellata, lasciando Urbino isolata da uno dei principali poli nazionali, nonostante il suo ruolo culturale e amministrativo. Ricordiamo alla Giunta Gambini che Urbino è sede di un capoluogo di provincia, forse l’unico in Italia a non essere raggiungibile direttamente da Roma con mezzi pubblici. Per questo abbiamo presentato una interrogazione in consiglio comunale e chiediamo con forza alle istituzioni competenti, alle aziende del trasporto pubblico e agli enti locali di intervenire con urgenza per ripristinare la tratta Urbino–Roma in autobus, garantendo almeno un collegamento giornaliero, come accade per moltissime altre città italiane, e si potrebbero coinvolgere sia Università che ERDIS per sostenerla".

Nel 2023 il costo di ripristino della linea fu stimato in 300mila euro all’anno.