Scaramucci: "Situazione critica al Pronto Soccorso urbinate"

"Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Urbino è in una situazione critica, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e, se la direttrice venisse meno, sarebbe un colpo durissimo". Il consigliere d’opposizione Federico Scaramucci è preoccupato per la notizia emersa ieri su queste pagine che vedrebbe la primaria Sara Mazo dimissionaria.

"Negli ultimi mesi – dice Scaramucci – si sono registrate carenze di personale, turni scoperti, riduzione dei posti letto e, dal 1° maggio, la chiusura della Medicina d’Urgenza. Le conseguenze sono evidenti: pazienti costretti ad attese prolungate, barelle nei corridoi, medici sottoposti a carichi di lavoro insostenibili. Secondo le informazioni disponibili, l’80% dei turni sarebbe oggi garantito da professionisti esterni tramite cooperative, mentre i medici di ruolo risultano sempre meno e sotto pressione. In questo quadro già gravissimo, si aggiunge la richiesta di dimissioni presentata dalla Direttrice. Tali notizie testimoniano un forte malessere e l’allarme che serpeggia all’interno del personale sanitario e nella comunità. Di fronte a questo scenario, sindaco, Regione e AST devono intervenire immediatamente con misure straordinarie. Occorre garantire la stabilità del personale medico e infermieristico; ripristinare i posti letto ridotti e riattivare la Medicina d’Urgenza; assicurare un piano di assunzioni credibile e a lungo termine ed evitare che il progetto del nuovo polo emergenza-urgenza rimanga un annuncio senza risposte nell’immediato. La comunità di Urbino e di tutto l’entroterra ha diritto a un Pronto Soccorso efficiente".

g. v.