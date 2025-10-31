Scaramucci: "Troppe barriere al cimitero"

Si avvicina il giorno in cui si ricordano i defunti e i cimiteri accolgono parenti e amici dei cari scomparsi. Ma "il cimitero di San Bernardino rimane inaccessibile a disabili e anziani". A dirlo è il consigliere comunale del Pd Federico Scaramucci, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sullo stato di accessibilità del cimitero comunale e se siano in programma interventi in linea con il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

"Il cimitero di Urbino, così com’è oggi, è praticamente inaccessibile per le persone con disabilità e per molti anziani – spiega Scaramucci –: rampe inesistenti o troppo ripide, percorsi sconnessi, mancanza di corrimano e di parcheggi adeguati; una situazione che rende impossibile a tanti cittadini il semplice gesto di andare a trovare i propri cari. Una ferita civile e morale per la nostra comunità".

Nell’interrogazione il consigliere chiede se sia stata effettuata una verifica delle barriere architettoniche presenti, se siano previsti interventi di riqualificazione, se il P.E.B.A. sia effettivamente in progetto e se il Cimitero sia tra le priorità. "Urbino è patrimonio dell’umanità, ma non può dirsi all’altezza di esso se esclude parte dei suoi cittadini dai luoghi della memoria e del raccoglimento. L’accessibilità non è un lusso, è un diritto. L’Amministrazione deve affrontare con urgenza questa situazione, programmando interventi concreti e coinvolgendo le associazioni delle persone con disabilità e le realtà sociali del territorio nella definizione delle soluzioni. Chiedo che l’Amministrazione si impegni a restituire al cimitero comunale la dignità di luogo pubblico accessibile e accogliente per tutti, nel rispetto dei principi di equità, civiltà e inclusione", conclude Scaramucci.

g. v.