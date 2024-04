Scaramucci: "Urbino ai margini delle politiche regionali sulla sanità"

“La città che verrà“ e la sua sanità. La coalizione di Federico Scaramucci ha organizzato un incontro dedicato. L’assemblea pubblica di venerdì scorso ha visto il contributo di cittadini, simpatizzanti ma anche, e sopratutto, di oltre cento operatori sanitari.

"La situazione preoccupa – scrivono dal comitato elettorale di Scaramucci –. Urbino è pericolosamente ai margini delle politiche regionali e ha criticità che ogni giorno si fanno sempre più gravi, dalla carenza di personale, di attrezzature fino alle recenti dimissioni in serie dei dirigenti. La sanità è in una situazione critica e continuano a dimettersi figure competenti e fondamentali per la qualità e l’efficienza della produzione di prestazioni e servizi e la gestione delle unità ospedaliere. Un’amministrazione deve essere garante dei cittadini per il rispetto del diritto alla salute della comunità che amministra e non può farsi vedere solo a poche settimane dalle elezioni".

Secondo il candidato Scaramucci, durante l’incontro, ciò che più è emerso sulla situazione è "la poca attenzione nel relazionarsi continuamente con le istituzioni regionali, organismi deputati alla gestione diretta della sanità, ma soprattutto con l’Azienda sanitaria locale di competenza, cioè il soggetto che eroga i servizi e le prestazioni sanitarie. In particolare per quello che riguarda i Lea, ovvero le prestazioni e i servizi sanitari che il Servizio sanitario nazionale deve offrire sul territorio a tutti i cittadini, sia gratuitamente sia attraverso il pagamento di una quota di partecipazione". Tra le proposte, oltre la salvaguardia dei servizi e il monitoraggio della situazione, anche l’istituzione degli stati generali della salute di Urbino e del Montefeltro, organismo permanente che si riunirà almeno con cadenza semestrale coinvolgimento trasversale.

fra. pier.