Scaramucci: "Urbino capoluogo delle multe"

"Urbino capoluogo: sì, ma delle multe". Il candidato dem al consiglio regionale Federico Scaramucci porta in luce un record negativo per la città ducale: "Siamo maglia nera per multe pro capite: un pessimo biglietto da visita per la città. Secondo i dati ufficiali del SIOPE-Ministero dell’Interno, Urbino detiene un triste primato – spiega Scaramucci –: è il primo capoluogo marchigiano per importo di multe pro capite, con 56,58 euro a cittadino, per un totale che sfiora i 783mila euro. Una cifra che è quasi il doppio rispetto agli altri capoluoghi delle Marche. Non si tratta dunque di stime di parte, né di numeri forniti dall’opposizione: sono dati ufficiali che mostrano chiaramente una situazione preoccupante. Naturalmente, nessuno mette in discussione l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza stradale. Tuttavia, l’entità di queste sanzioni lascia trasparire una realtà diversa: un utilizzo delle multe come strumento per fare cassa da parte del Comune, piuttosto che come reale deterrente per comportamenti scorretti. Questa politica rischia di danneggiare seriamente l’immagine di Urbino. Una città che vive anche di turismo e cultura non può permettersi di essere ricordata come il luogo dove si rischia di essere multati più che altrove. È un pessimo biglietto da visita per i visitatori e un segnale negativo per i cittadini stessi. Abbiamo presentato una interrogazione per il prossimo consiglio comunale – conclude Scaramucci – in cui chiediamo all’amministrazione comunale di fare chiarezza su questi numeri e di andare verso un ripensamento delle politiche in materia, affinché si torni a privilegiare l’educazione, la prevenzione e l’accoglienza, piuttosto che un’eccessiva pressione sanzionatoria".

g. v.