Scaramucci vola con lei: "Toglieremo il tappo"

Non è rimasta delusa la speranza del Pd di Urbino di riempire Piazza della Repubblica per l’arrivo della Segretaria nazionale Elly Schlein. Dopo il saluto del segretario locale Giorgio Ubaldi e di quella regionale Chantal Bomprezzi, a far salire il climax della folla ci ha pensato un entusiasta Federico Scaramucci. "E’ una grande emozione rivedere la nostra piazza piena di gente che vuol tornare a essere protagonista. C’è tanta voglia di togliere il tappo che c’è su questa città e lo vedo anche dai tanti giovani presenti. Dobbiamo dire ai giovani "restate a Urbino, perché ci saranno grandi opportunità"".

Elly Schlein, sul palco assieme ai candidati alle europee Michele Franchi, Matteo Ricci e Alessia Morani, gli ha fatto eco apprezzando "l’approccio di Federico, che punta sull‘ascolto e non su decisioni che calano dall’alto. Questo è di sinistra: ascoltare prima e fare poi scelte nell’interesse di tutti, in primis dei più deboli e più fragili". Al termine, la segretaria ci ha espresso una valutazione sulle prossime elezioni urbinati. "A Urbino c’è un candidato come Federico Scaramucci che sa tradurre i valori della sinistra in progetti adatti a una città di cultura, di turismo, di giovani. Che sa toccare leve importanti come la partecipazione e la trasparenza con parole chiare su una idea di città che non passa solo attraverso la quotidianità, ma che parli alla testa delle persone, prospettando un futuro finalmente adeguato a una città che è Patrimonio Unesco, dando prospettive ai ragazzi che vogliono restare a Urbino. E vedere tanta gente e tanto entusiasmo è un gran bel segnale". C’è chi dice che a livello locale non conti destra o sinistra. "E invece conta più che mai, perché i diritti delle persone si traducono in asili nido, scuole, biblioteche. In tutti quei luoghi dove la gente si forma, si incontra e tiene unito il tessuto sociale. Questo è di sinistra e oggi ce n’è bisogno più che mai. Credo che come tanti italiani anche i cittadini di Urbino si trovino a fare i conti, per esempio, con le liste di attesa e la privatizzazione della sanità. Chi dice che non c’è differenza fra destra o sinistra vuol tenere la gente lontana dalle stanze dove si prendono le decisioni che li riguardano. Parlano tanto di migranti ma dovrebbero parlare di più di emigranti, ovvero i nostri giovani che se ne vanno, da Urbino ma anche dall’Italia e se ne vanno all’estero. Le nostre forze migliori, formate dalle nostre università – e fate attenzione, voi che avete un’antica e prestigiosa università: stanno privatizzando anche quelle – andranno a fare il bene degli altri paesi", conclude Schlein "mentre noi invecchiamo e arretriamo sempre di più".

Tiziano Mancini