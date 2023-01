Scaraventa sedia a rotelle di disabile nelle scale

Si è sfiora la rissa l’altro ieri pomeriggio in un condominio di Villa Ceccolini per l’ingombro di due carrozzine per disabili appartenenti a due famiglie, coinquiline del palazzo. Il problema, da quanto si è appreso, è che una carrozzina era lasciata nel corridoio condominiale e questo avrebbe impedito all’altra il passaggio. Tanto che un familiare del disabile che non riusciva a passare ha scaraventato giù dalle scale la carrozzina "parcheggiata" nel ballatoio. Qualcuno ha sentito le grida e il frastuono ed ha chiamato i carabinieri.

All’arrivo della pattuglia, le due famiglie si sono calmate pur rimarcando ognuna la sua versione dei fatti. Dopo un po’, hanno assicurato ai militari intervenuti che troveranno insieme una soluzione per affrontare il problema degli spazi comuni nel condominio in modo che tutti possano usufruirne senza alcuna limitazione a causa della presenza delle necessarie sedie a rotelle.