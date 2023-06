Scarsa igiene: chiude locale gestito da cinesi

Quattro controlli, cinque sanzioni, un ristorante chiuso. E’ il bilancio dell’operazione di controllo effettuata dai carabinieri dei nas a ristoranti ed esercizi commerciali di prodotti etnici di Pesaro. Chiuso un ristorante cinese nel quale sono stati sequestrati venti chili di prodotti ittici e verdure privi di etichette o elementi utili alla rintracciabilità. Una ispezione dei Nas all’interno dei locali ha verificato le scarse condizioni gienico sanitarie, per questo il ristorante è stato chiuso con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria. L’operazione ha riguardato anche le altre province e tutto il territorio nazionale e ha portato ad accertare che nella metà dei locali etnici controllati sono state trovate irregolarità. Sono stati rinvenuti alimenti con la data di scadenza superata, cancellata e successivamente modificata in modo da procrastinarne la validità. Scoperte 25 tonnellate di carni in pessimo stato di conservazione e in presenza di escrementi di roditori, nonché altri prodotti di origine extra comunitaria completamente ricoperti da liquido congelato, percolato dal soffitto a causa di malfunzionamento dell’impianto di refrigerazione. Nel complesso, sono state sequestrate 200 tonnellate di prodotti alimentari.