Scart, il bello dei rifiuti. In 17mila alla mostra sui paladini dello sport

Con 17mila presenze e la partecipazione di 1500 studenti, si è chiusa la mostra "Scart, il lato dello e utile del rifiuto", nella Sala Laurana del Palazzo Ducale, promossa da Marche Multiservizi e dal Gruppo Hera. Un evento gratuito che ha saputo coniugare i valori dell’arte con quelli della sostenibilità ambientale, promuovendo i valori dell’economia circolare a cominciare dal recupero dei materiali di scarto.

Recuperando infatti scarti industriali, artisti di prestigiose Accademie di Belle Arti – fra cui quelle di Firenze, Ravenna e Rimini – sono riusciti a dare forma a 29 opere d’arte ispirate allo sport: un affascinante viaggio tra pallacanestro, ciclismo, calcio, sci, nuoto e tante altre discipline.

La mostra di Pesaro ha fatto registrare un vero e proprio record tra le esposizioni artistiche promosse da Scart che, nei primi mesi dell’anno, è stata protagonista anche ad Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. Un’esposizione che è piaciuta ai giovani e agli adulti: il 20% dei partecipanti aveva oltre 60 anni mentre il 15% era compreso nella fascia d’età 0-20 anni. Tra i visitatori anche numerosi atleti delle maggiori realtà sportive del territorio, dalla Victoria Libertas Pallacanestro alla Vis Pesaro 1898 fino alla Megabox Vallefoglia e alla Pesaro Rugby.

"Tra gli obiettivi di Marche Multiservizi c’è sicuramente la promozione di iniziative di educazione ambientale che sappiano raggiungere in particolare i giovani grazie ai quali veicolare i messaggi ed i valori della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare anche a casa con le proprie famiglie – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. Un risultato ampiamente raggiunto con la mostra Scart che ha ottenuto un successo straordinario e non solo dal punto di vista dell’educazione ambientale. E’ stato un vero e proprio evento che ha arricchito l’offerta turistica pesarese soprattutto durante il periodo delle festività. Un ringraziamento particolare da parte mia, da parte di Marche Multiservizi e di tutto il Gruppo Hera al Prefetto Emanuela Saveria Greco per aver concesso l’utilizzo di una location prestigiosa, come la Sala Laurana di Palazzo Ducale".