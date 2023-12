Scatta il 19 dicembre il maxi concorso per gli infermieri

Non è fortunata la giunta regionale con i concorsi degli infermieri. Il 19 dicembre ha convocato le prove di concorso per 47 posti in tutte le Marche. Ma non vi potranno partecipare gli ultimissimi laureati di infermieristica, avendo fatto scadere l’iscrizione il 5 di ottobre a lauree ancora non proclamate. "E’ assurdo che non sia stata una svista ma una scelta sbagliata della giunta regionale – dice il consigliere Pd Andrea Biancani –. E’ l’ennesimo esempio dell’incapacità programmatoria della Regione in materia di sanità". Nessuno però ricorda che la stessa giunta ha evitato di prorogare l’ultimo concorso effettuato prima di questo che aveva avuto una graduatoria di 2250 promossi. Come dire che 7-800 infermieri abilitati al lavoro non sono stati chiamati dalla nuova giunta che dopo anni fa un altro concorso. L’importante è comunque evitare la kermesse dei rinnovi a tempo determinato, facendo un nuovo vero concorso entro la fine di quest’anno. "Il fatto sconcertante – commenta Andrea Biancani – è che sarebbe bastato attendere poco più di un mese. La Regione avrebbe potuto posticipare la chiusura delle iscrizioni al concorso permettendo a questi giovani di partecipare. Una prassi adoperata anche per precedenti concorsi, come ricordato dall’Ordine degli Infermieri. Una prassi consueta e adoperata anche per precedenti concorsi, come ricordato dall’Ordine degli Infermieri. Così invece i giovani marchigiani, formatisi nelle nostre università, saranno costretti a cercare lavoro nelle strutture private o magari aspettare fino a 4 anni per avere posti fissi nel settore pubblico". "Non è accettabile – ribadisce Biancani – che l’assessore liquidi il futuro di decine di giovani infermieri con la frase che ha pronunciato in aula: “La vita è come una nave se passa al momento giusto sali, altrimenti aspetti che ripassi“". Polemica anche la consigliera dei 5 Stelle Marta Ruggeri: "L’assessore Saltamartini ha risposto infastidito ed in maniera risibile alla mia interrogazione sul concorso infermieri. Stiamo vedendo ormai da tempo – dice – che questa giunta regionale non ha un’idea di come intervenire in ambito sanitario e impedire ai neolaureati di partecipare al concorso ne è triste conferma. Per risolvere il problema della sanità pubblica regionale occorre fare scelte politiche coraggiose, che non stanno facendo".