“Scatta in biblioteca“, si premia il concorso

Oggi si premiano i migliori scatti fotografici. Il settore Biblioteche dell’Università di Urbino Carlo Bo invita il pubblico alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Scatta in Biblioteca“, che si svolgerà oggi pomeriggio, alle 15,30 all’interno della Biblioteca

san Girolamo, in via san Girolamo 6 a Urbino.

Il contest fotografico è stato organizzato dalle Biblioteche di Ateneo in collaborazione con le volontarie e i volontari del Servizio Civile Universale per raccogliere immagini che raccontino momenti di vita nelle nostre biblioteche. Verranno premiate le fotografie vincitrici realizzate dalle studentesse Celeste Monceri, Gloria Musomeci e dallo studente Federico Tonelli. Non solo.

Durante l’incontro si terrà anche l’inaugurazione della mostra allestita presso la Biblioteca di San Girolamo in cui saranno esposte le prime ventiquattro fotografie inserite dalla Commissione giudicatrice nella graduatoria finale. L’esposizione sarà aperta fino al 31 luglio 2023 durante gli orari di apertura della biblioteca ad ingresso libero.

fra. pier.