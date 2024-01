Scatta la perizia sul defibrillatore inattivo. Il 118: "Presto un’App per monitorarli tutti"

Ci si interroga sulla gestione e manutenzione dei defibrillatori di cui il territorio è dotato (ce ne sono un centinaio), dopo il caso dell’anziano colto da un malore e poi finito in Rianimazione al San Salvatore di Pesaro. L’anziano è stato salvato venerdì mattina dai sanitari del 118, che lo hanno rianimato sul marciapiede di via Gabrielli dove era crollato privo di sensi a causa di un infarto. I soccorritori l’avevano subito attaccato al defibrillatore più vicino, che però non aveva funzionato. Per questo ora la Polizia Municipale di Fano, che gestisce quello strumento salvavita per conto del Comune che lo ha ricevuto in dono da un’associazione, ha già contattato la ditta costruttrice perché faccia chiarezza sull’accaduto con le dovute perizie tecniche.

E’ stato infatti grazie a una serie di circostanze fortuite e fortunate che non sempre si verificano, se l’anziano se l’è cavata. Per questo è importante indagare sulle cause di quel malfunzionamento. Sono 10 i defibrillatori donati al Comune da alcune associazioni cittadine: altri 43 sono negli impianti sportivi e 36 negli stabilimenti balneari. Ieri facendo un giretto da piazza XX Settembre a piazza Costanzi ne abbiamo incrociati già due, uno davanti alla Bcc che aveva anche una lucetta verde lampeggiante accanto al monitor e uno davanti alla Tabaccheria Rodeghiero che invece non aveva nessun segnale luminoso visibile. Dipende dal modello. Ad ogni modo non è detto che l’assenza di una spia verde, ne indichi lo spegnimento. Il problema sarebbe semmai l’accendersi di una spia rossa.

Quel che è certo però è che il defibrillatore che l’altro giorno non ha funzionato era nuovo, appena 15 mesi di vita e per questo ancora sotto garanzia. E la sua pozione era stata comunicata alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria ‘118’ territorialmente competente. Ci aiuta a fare chiarezza il dirigente del 118, Alessandro Bernardi: "Nella Regione Marche, è appena uscita una normativa che non è ancora stata recepita e prevede la creazione di una app, che si chiama ‘Dae Marche’. Qui saranno messe in rete le posizioni di tutti i defibrillatori. Questa app dialogherà anche con il sistema informatico della nostra centrale operativa in modo che potremo avvisare il proprietario sulle scadenze di batteria e piastre, inviandogli un alert. Perché questo tipo di monitoraggio consentirà di verificare in tempo reale lo stato operativo del Dae e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare malfunzionamenti".

"La manutenzione degli apparecchi, chiaramente, rimane a carico del proprietario del defibrillatore (nel caso di venerdì, il Comune, ndr). Il Sistema sanitario continuerà invece a fare, come già fa, solo manutenzione dei defibrillatori di sua proprietà. Attualmente chi è proprietario di un Dae deve comunicarlo alla Regione che poi ci passa le informazioni in modo che possiamo istruire le persone che chiamano il 118, nel caso ci sia bisogno di un defibrillatore. Ma per i Dae acquistati prima della normativa l’obbligo non c’è".