Scavi ancora fermi: forse si ricomincia a metà mese

Dovrebbero ripartire a metà di questo mese gli scavi in via Vitruvio dove, a marzo, sono emersi i resti di un importante palazzo di epoca romana, forse collegabile alla basilica di Fano di cui parla Vitruvio nel De Architectura. Si attende l’ufficializzazione della data da parte della Soprintendenza delle Marche che per ampliare gli scavi dell’area archeologica, un cantiere privato nel quale sarebbero dovuti sorgere degli appartamenti, può contare sui 45mila euro stanziati dal Ministero della Cultura. Anche il Comune è in attesa di essere messo a conoscenza su tempi e modalità di ripresa degli scavi, nel rispetto di quanto assicurato dal Ministero della Cultura in un comunicato ufficiale di metà aprile nel quale si ribadiva "la collaborazione tra Soprintendenza e Comune" e una "condivisa strategia di comunicazione finalizzata ad aggiornare la comunità sullo stato di avanzamento dei lavori".