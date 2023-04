Scavi, avanti tutta. Arrivano i finanziamenti

di Anna Marchetti

Gli scavi di via Vitruvio potranno proseguire, ci sono le risorse economiche. Ad annunciarlo è il parlamentare di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli: "Il Ministro della Cultura ha erogato un primo finanziamento di 45mila euro, a cui ne seguiranno molti altri, per la prosecuzione degli scavi".

I 45 mila euro permetteranno di riprendere in via Vitruvio l’indagine archeologica che lo scorso marzo aveva portato alla luce i resti di un importante edificio pubblico romano e di accertare l’eventuale collegamento con la basilica di Fano di cui parla Vitruvio nel De Architettura. " Una scoperta che, se confermata, – commenta Baldelli – diverrebbe la più importante per la nostra regione, dopo quella avvenuta il secolo scorso del complesso di epoca romana dei Bronzi Dorati di Pergola". Prosegue il parlamentare: "Davvero una bella notizia per cui ringraziamo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha dimostrato grande sensibilità e di aver preso a cuore la questione che ho avuto il piacere di sottoporre nell’immediatezza del ritrovamento alla sua attenzione. I fondi serviranno, per l’appunto, alla prosecuzione delle attività di scavo, di documentazione e di disseminazione dei dati. Prossimamente con il ministro, ci recheremo insieme a Fano per visitare gli scavi e i nuovi reperti archeologici".

Il ministro Sangiuliano non solo ha stanziato velocemente i 45 mila euro per continuare gli scavi ma ha anche assicurato ulteriori importanti risorse per allargare l’indagine archeologica. L’onorevole Baldelli sottolinea come questo contributo da parte delle istituzioni "rappresenti un concreto segno di attenzione per l’archeologia classica e per il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, finalmente non più cenerentola ma al centro dell’interesse e del cambio di passo non solo regionale ma anche del governo centrale". Grande soddisfazione per la Soprintendenza che ha già pronto il nuovo piano di scavi: si procederà in larghezza, verso la parte del cortile interno ancora inesplorata, e in profondità.

Tra gli obiettivi c’è quello di individuare elementi che possano confermare o escludere l’appartenenza di resti finora emersi alla Basilica di Vitruvio. Ai 45mila euro si aggiungeranno altri 20mila euro messi a disposizione dal Comune per condurre le indagini archeologiche lungo via Vitruvio. Per Fano, ovviamente, si tratta di una opportunità per la valorizzazione del suo importante patrimonio Proprio alcuni giorni fa l’Amministrazione ha finalmente affidato l’incarico per il progetto del "Museo prima del Museo" che dovrebbe consentire, ormai per la prossima primavera-estate, l’apertura al pubblico del teatro romano di via De Amicis.