Scavi, ufficiali i 45mila euro. Si attende il via

La Soprintendenza non ha ancora riaperto gli scavi archeologici di via Vitruvio, ad una settimana dalla notizia dei 45 mila euro stanziati per Fano dal Ministero della Cultura. Il finanziamento è stato ribadito, ieri, sul sito del Ministero in un comunicato nel quale si fa presente che "le nuove indagini consentiranno di approfondire la natura degli ultimi reperti, emersi durante recenti lavori di edilizia privata, e fondare su basi scientifiche le diverse ipotesi, anche molto suggestive, relative alla destinazione d’uso del sito".

Gli scavi, infatti, serviranno a confermare o meno i legami di quell’edificio con la Basilica di Fano di cui parla Vitruvio nel suo De Archtectura. Ricordiamo che in via Vitruvio sono stati rivenuti un frammento di iscrizione su marmo che riporta le lettere V e I, muri dello spessore di 5 piedi romani (1,50 metri) rivestiti in malta di calce e lastre di marmo e pavimentazioni in marmo d’importazione, probabilmente cipollino verde e pavonazzetto. Commenta il direttore generale del ministero Luigi La Rocca: "L’attenzione del ministro Gennaro Sangiuliano e della direzione generale è sempre rivolta a favorire sia la ricerca, fonte inesauribile di conoscenza della storia dei territori, sia la consapevolezza delle comunità che vivono in quei luoghi educandole al rispetto del patrimonio culturale di cui sono proprietari. Progresso scientifico e costruzione di un futuro sostenibile vanno infatti di pari passo. Così è stato e sarà per Fano".

"L’attenzione dell’Ufficio è massima e -- aggiunge la soprintendente Cecilia Carlorosi – si inquadra nell’ambito dei programmi già intrapresi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio della città di Fano, i cui numerosi siti e contesti coprono un arco cronologico dall’età pre-protostorica al Medioevo". Il Ministero fa anche sapere che "nell’ottica della collaborazione tra Soprintendenza e Comune, e grazie al coinvolgimento dei cittadini, è prevista una condivisa strategia di comunicazione finalizzata ad aggiornare la comunità sullo stato di avanzamento dei lavori".

