Scavolini e il fronte dei dazi: "Fanno male sia a noi che a loro. Ma la guerra in Ucraina pesa di più"

La Scavolini ha due centri vendita nel cuore di New York: uno nel quartiere chic e degli intellettuali, a Soho, e l’altro nella Cinquatottesima strada e cioè il cuore della City. La Scavolini è una delle grandi aziende del territorio – ma non la sola – che in questo momento è molto attente agli sviluppi legati alle politiche doganali imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Preoccupato Scavolini?

"Non è che facciamo dei grandi fatturati negli Stati Uniti, ma un discreto lavoro sì – dice il patron Valter –. Parlare adesso delle possibili ripercussioni che avranno i dazi sulle esportazioni è difficile dirlo per cui bisogna un po’ attendere e vedere gli sviluppi. Anche se è vero che non è la prima volta che gli Stati Uniti aumentano le tasse sui beni importati. Sicuramente è vera una cosa: che i dazi fanno prima male a loro e poi a tutti quanti. Però è difficile dire cosa succederà. Aspettiamo".

Dov’è il guaio?

"E’ certamente vero che magari sui beni cosiddetti di lusso le ripercussioni non saranno forti, ma per i beni che interessano la gran parte della popolazione certamente gli americani pagheranno tutto di più, per cui escono penalizzati loro per primi e cioè tutta la popolazione con redditi medio-bassi".

Ma si vedono cose strane: partono i dazi e la Biesse che ha anche una storica base negli Usa, a Charlotte, ha zigzagato prima di tracollore ieri in Borsa...

"Su questo non ho risposte ma vedo che in linea di massima tutte le Borse del mondo stanno reagendo molto male a questa scelta fatta dagli Stati Uniti...".

Martedì prossimo apre la fiera del mobile di Milano dove espongono sedici aziende della provincia oltre a tante altre impegnate nel fuorisalone: questo caos globale inciderà?

"Non credo onestamente più di tanto, anche perché nell’ambito del mobile noi italiani siamo i primi in assoluto e un punto di riferimento a livello mondiale nel settore dell’arredo".

Frenano gli Stati Uniti, ma ci sono e si aprono mercati alternativi?

"Direi che in questo momento mercati alternativi non ce ne sono anche perché il quadro internazionale non è assolutamente buono proprio per le tensioni geopolitiche. A noi come azienda, ma direi anche in generale, pesa tanto invece la guerra in Ucraina perché la Russia ha sempre rappresentato un mercato molto importante sotto il profilo delle esportazioni. Già sarebbe una grande cosa se la guerra in Ucraina cessasse al più presto, anche alla luce dei tempi che viviamo, perché fa sembrare tutto quello che sta accadendo una cosa assurda e inconcepibile".

Il mercato interno?

"Direi che è stabile, non va bene ma nemmeno male, per cui la cosa più importante in questo momento è mantenere le posizizioni".

m.g.