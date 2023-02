Scenari internazionali, tre giorni di incontri Oggi i primi dibattiti

Pesaro si prepara ad accogliere Scenari, il primo festival dell’inserto dedicato alla geopolitica del quotidiano Domani, da oggi a domenica. Tre giorni per discutere, analizzare, riflettere e proporre “Idee per capire dove va il mondo” durante 28 incontri e insieme a 39 ospiti internazionali – tra politici, analisti, giornalisti e accademici – pronti ad alternarsi sul palco del Teatro Sperimentale.

"Pesaro diventerà punto di osservazione del presente – sottolineano il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini – con questa importante tappa del crescendo rossiniano verso l’anno da Capitale italiana della Cultura. La città ha già dimostrato di essere un palcoscenico attento e curioso; capace di porsi al centro di dibattiti su questioni come la guerra, i rapporti di forza tra le potenze, la crisi energetica, il petrolio, la sostenibilità; temi che impongono una riflessione quanto mai urgente e necessaria a dipanare la complessità del mondo e ad avere una visione critica; utile a inserire la programmazione locale in un contesto geopolitico internazionale".

Oggi l’apertura con il sindaco Ricci che, alle 17.45, dialogherà con il direttore di ‘Domani’ Stefano Feltri. A seguire (ore 19), in programma lo spettacolo “Con voce di popolo. Dialoghi e canzoni dalla piccola patria alla patria attuale” del polistrumentista e scrittore Massimo Zamboni, che "si propone come un innesco per un ragionamento collettivo sull’idea di Patria".