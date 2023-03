"Scenda, sua figlia vuole parlarle" Anziana mette in fuga truffatrice

Suona il campanello di una abitazione condominiale in cui risiede un’anziana, nella zona di Villa San Martino. La donna risponde al citofono e sente dall’altra parte una voce femminile dimessa che le chiede di scendere perché c’è qualcuno che l’aspetto in auto. "Venga, ho con me sua figlia in automobile che la vuole vedere, ha bisogno di parlare con lei perché ha un problema. L’anziana a quel punto si affaccia all’uscio e lascia la porta aperta, si appresta a scendere ma quando vede l’auto capisce che si tratta di un inganno. Dentro non c’è affatto sua figlia, di cui la persona che ha suonato il campanello sapeva inspiegabilmente il nome, ma un’altra persona. A quel punto inizia a gridare anche perché nel frattempo la truffatrice tentava di salire verso l’ingresso del suo appartamento, ma poi si è vista costretta a darsi alla fuga per l’allarme dato anche ai condomini.

d.e.