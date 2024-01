Scende in campo Hornsby, ma in Lituania. Vuelle, la trattativa per la guardia si complica

Cosa s’inventerà domenica Buscaglia per fermare Sassari è veramente difficile immaginarlo. Perché siamo dentro l’ufficio miracoli. "Ho visto Sassari giocare in coppa a Cholet e deve dire, oltre al fatto che hanno vinto facile e bene, che è ora una formazione che sta trovando la quadra. Il più hanno preso anche questo nuovo play Jefferson che gioca bene e fa giocare i compagni, ha il ritmo della partita e quando decide di tirare ci prende", dice Mauro Procaccini. Poi aggiunge anche un’altra considerazione l’ex play biancorosso: "Una partita che arriva in un momento molto difficile e delicato ed è quasi uno spareggio. E la pressione è tutta sulla spalle nostre: giocare in casa match di questo genere che sono quasi degli spareggi, non è il massimo che possa capitare".

Intanto pare che si stia complicando la questione legata all’ingaggio di Hornsby, la guardia-ala che gioca in Lituania. Perché questo ragazzo che era fuori squadra perché aveva preso il Covid, domani viene annunciato di nuovo in campo con i compagni. In uscita? A questo punto è difficile immaginarlo anche se è probabile che il suo attuale club alzi il prezzo per lasciarlo libero. Difficile capire le dinamiche di questi incroci che rimbalzano tra società, agenti e gli stessi giocatori. Anche perché non si comprende se la trattativa è reale, oppure si è davanti ad un falso bersaglio.

Sta comunque di fatto che la società si sta muovendo per mettere una pezza alla mancanza di Bamforth il giocatore più pericoloso sotto il profilo offensivo della Carpegna Prosciutto. E Bamforth sta fuori un mese, dopodiché si dovrà anche rimettere in forma: ma la storia è difficile perché se è vero che si sta parlando di un giocatore di sicura filigrana cestistica, è altresì vero che si è anche davanti ad un atleta che sta trascinando dall’inizio del campionato alcuni problemi fisici. Certamente la società è consapevole che il periodo è difficilissimo per tante ragioni ed è quindi intenzionata ad andare sul mercato: nei giorni scorsi una riunione con i consorziati, ma pare che siano partite telefonate anche allo sponsor e cioè Andrea Beretta per vedere di mettere sul tavolo una cifra abbastanza sufficiente per non andare a ‘ruspare’, sperando di trovare una pepita, tra gli scarti del basket internazionale. Difficile anche andare a bussar cassa perché molti consorziati stano chiedendo ragione delle scelte che sono state fatte nel corso della campagna estiva, soprattutto per quello che riguarda gli americani, due dei quali hanno già fatto le valige: il pivot ed il play che non sono esattamente il magazziniere e nemmeno il portiere del palasport.

Lasciando per un attimo da parte il problema Sassari che scende in campo con l’ex Caralampopoulos (chi lo marca?) perché fra l’altro il greco sta attraversando anche un periodo di grande forma, molte chiavi le ha in mano Cinciarini anche per quello che riguarda il ‘recupero’

di un giocatore come Tambone che nelle ultime gare si è spento soprattutto sotto il profilo mentale. E in questo momento la squadra ha assolutamente bisogno del suo capitano visto anche lo stato di emergenza in cui si trova. Un altro che deve tirare fuori gli artigli è Mazzola. Quella di domenica più che una partita è una tragedia greca.

m.g.