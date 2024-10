Scevola Mariotti, il Maestro

La Società pesarese di studi storici – con la Fondazione Ente Olivieri – nell’ambito di “Pesaro 2024 Città italiana della Cultura“ onora la memoria del grande concittadino Scevola Mariotti (Pesaro 1920 - Roma 2000). Oggi dalle ore 16,30 in poi nell’auditorium di palazzo Montani (piazza Antaldi, 2) l’insigne filologo e latinista sarà ricordato da quattro studiosi che interverranno attorno al tema “Il Maestro e il suo metodo“.

Interverranno nell’ordine Luciano Canfora, docente emerito di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari; Leopoldo Gamberale, docente emerito di Letteratura latina a Bari, a Napoli e infine a “La Sapienza“ di Roma; Piergiorgio Parroni, docente di Letteratura latina negli atenei di Palermo, di Cassino (di cui è stato anche rettore) e di Roma “La Sapienza“; Enrico Capodaglio, docente di Lettere e Filosofia nelle Superiori e autore di saggi e studi.

La giornata si avvale del patrocinio del Comune di Pesaro e dell’Università degli studi di Urbino e si svolge in collaborazione con il Liceo “Mamiani“ di Pesaro e con gli “Amici della Biblioteca Oliveriana“. Scevola Mariotti ha studiato alla Normale di Pisa, per poi insegnare all’Università di Urbino e, dal 1963, a “La Sapienza“ di Roma. Molto gli deve la Cultura della sua città natale, sia per aver ideato e diretto la monumentale Storia di Pesaro collana “Historica Pisaurensia“ in otto volumi editi da Marsilio, sia per avere retto la presidenza dell’Ente Olivieri per quasi un cinquantennio. Nell’ambito di quest’ultima funzione nel 1952 Scevola Mariotti fece nascere la rivista “Studia Oliveriana“, che grazie alla sua conduzione rigorosa e al suo nome ha rapidamente assunto un respiro internazionale.