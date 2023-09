"Scevola Mariotti sarà celebrato grazie a noi"

Se Pesaro avrà uno spazio pubblico dedicato alla notevole figura di Scevola Mariotti lo si deve ad una rara intesa tra i consiglieri comunali Giovanni Dallasta, Michele Redaelli (foto) – gruppo misto di centrodestra – e la maggioranza di governo, con in testa il vicesindaco Daniele Vimini e la capogruppo Pd, Anna Maria Mattioli. I primi ad avere l’idea sono stati Dallasta – primo firmatario della mozione passata ieri all’unanimità – e Redaelli. Basterebbe il buon senso a spiegare il carattere d’urgenza: è tanto curioso che Pesaro non abbia un luogo pubblico dedicato al prestigioso latinista quanto che Pesaro se ne sia accorta solo ora.

Il plauso, quindi va ai due consiglieri Dallasta e Redaelli. Ma il colpo è andato a segno con la strategia di Vimini e l’emendamento della Mattioli: "Non ci sarebbe stata alcuna urgenza – spiegano i veterani della maggioranza – se la proposta non fosse stata ricondotta alla programmazione di Pesaro, Capitale della Cultura 2024". Da qui l’emendamento della Mattioli: "L’intitolazione sarà collegata alla programmazione dell’Ente Olivieri per il 2024, in un evento dedicato a Scevola Mariotti. Questo darà più importanza e soprattutto ha messo la maggioranza nelle condizioni di votare l’urgenza".

Meccansmi consiliari a parte, la sostanza non cambia: Scevola Mariotti, presto, avrà uno spazio anche fisico nell’immaginario dei pesaresi. Entusiasti Dallasta e Redaelli: "Sono molte le generazioni di studenti italiani che hanno affrontato il latino tenendo in mano il celeberrimo "IL – Vocabolario della lingua latina" di cui proprio Scevola Mariotti insieme a Luigi Castiglioni è stato il curatore – spiegano –. E’ stato uno strumento prezioso capace di avvicinare tanti giovani al mondo che Mariotti studiò con grande passione ed impegno fino a diventare uno dei più celebri latinisti e filologi italiani".

s.v.r.