Meteo cipolle 2025: le previsioni mese per mese

Urbania (Pesaro e Urbino), 25 gennaio 2025 – Non si è fatto attendere anche quest’anno il responso del meteo delle cipolle di Urbania, tradizionale rito di origine contadina che ‘predice’ che tempo farà nel 2025. Si tratta di una usanza portata avanti dalla signora Emanuela Forlini, che l’ha ereditato dal padre. Ed ecco il responso: si preannuncia un anno per nulla avaro di piogge, che si stabilizzerà soltanto da luglio in poi.

I dodici spicchi dell’ortaggio, esposti nella notte di ‘San Paolo dei Segni’, tra il 24 e il 25 gennaio, ricorrenza della conversione di San Paolo, sono stati cosparsi di sale e il grado di scioglimento di esso rivela mese per mese che tempo farà. Secondo la lettura effettuata da Forlini, l’anno in corso potrebbe portare mesi piovosi e instabili fino a giugno, per poi lasciare spazio da luglio a settembre a una parentesi di caldo e asciutto, mentre da ottobre torneranno frequenti piogge e abbassamento delle temperature.