Pesaro, 11 novembre 2024 - Rivali da sempre, ma non per sempre. Valentino Rossi e Casey Stoner scendono di nuovo in pista insieme. Le due leggende della MotoGp si sono ritrovate uno contro l’altro nel Ranch di Valentino. L’australiano è stato invitato a Tavullia dopo la sua partecipazione alla Champions Charity Race all’Eicma di Milano.