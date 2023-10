Scherma: Asia campionessa di Fair play

Da Fano a Budapest per ricevere l’Oscar della lealtà sportiva. La giovanissima schermitrice del Fanum Fortunae Scherma Asia Volpi è stata infatti insignita sabato sera nell’elegante sito del Castello di Budapest (Ungheria) del prestigioso "World Fair Play Awards" nella categoria "Youth", da parte dell’International Fair Play Committee presieduto da Jeno Kamuti. Asia, che era accompagnata dalla mamma Silvia, dal tecnico del club fanese Evelina Langella e dal Presidente del Panathlon Club Fano Francesco Savelli, è stata accolta in questa serata speciale con orgoglio e amicizia dall’Ambasciatore Italiano in Ungheria Manuel Jacoangeli. Il riconoscimento viene assegnato a partire dell’anno dal 2021 ai giovani tra i 15 e i 18 anni che si sono distinti per atti di fair play eseguiti nel mondo dello sport.

Nel caso di Asia, il gesto che le ha valso dapprima l’assegnazione del premio Fair Play 2021 dal Panathlon Club di Fano, poi la selezione a quello internazionale, risale a una gara di qualificazione al campionato nazionale di categoria, in cui la stessa aveva rinunciato a una finale segnalando che la stoccata che le avrebbe consegnato la vittoria non era valida, contrariamente a quanto stabilito dal giudice di gara.