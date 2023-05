Scherma rinascimentale, al via il Torneo

I maestri di lama tornano a sfidarsi a Urbino nell’8ª edizione di “Scherma rinascimentale nella Città ideale“, torneo di scherma antica organizzato dalla Sala d’arme Aquila Gladiatrix e valido come ultima tappa del Campionato italiano HEMA - Csen. Le sfide si disputeranno su due giorni, dalle 9,15 al tardo pomeriggio di domani e dalle 9,15 di domenica, nel PalaCarneroli. Ingresso gratuito.

"Avremo 130 iscritti, di cui 100 atleti in gara, a cui si aggiungeranno 13 ragazzi del corso Giovani e Piccole lame che daranno vita a delle competizioni extra torneo, domenica, così come i “Beginner“, i novizi – spiegano Nicolò Gamba e Luca De Sensi, istruttori dell’asd urbinate –. Gli sfidanti arriveranno da otto regioni e 17 province italiane, rendendoci nuovamente una tappa molto partecipata, e gareggeranno in cinque categorie. Ogni anno diamo un tema al torneo, realizzando magliette celebrative: questa volta ci siamo ispirati ai Queen".

n. p.