Scherma storica, bella sfida fra 48 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni da tre regioni

Domenica scorsa a Urbania si è tenuta la seconda tappa del campionato di scherma storica ASC, categoria under16, organizzata dalla ASD Sala d’Arme Aquila Gladiatrix.

La gara ha coinvolto atleti tra gli 11 e i 15 anni provenienti da diverse associazioni sportive di Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.

Dopo numerosi assalti, ben 48 tra gironi ed eliminazioni dirette, ha prevalso sugli avversari Eduardo Painelli, che è salito sul gradino più alto del podio dopo aver vinto la finale contro la sua compagna di squadra, Ines Pigna, entrambi di Urbania. Si sono posizionati poi terzi pari merito Elisa Righi di Fermignano e Alessio Cremonesidi Bologna. Le armi utilizzate per le competizioni sono simulacri adatti per la pratica sportiva in sicurezza che replicano una spada del XVII secolo. I tiratori indossano maschere e divise da scherma, oltre che guanti e protezioni rigide per le articolazioni. Si tira sia di punta che di taglio e tutto il corpo è bersaglio, sebbene vengano attributi punteggi diversificati in base all’area colpita. Vince il tiratore che arriva per primo a 8 punti.

