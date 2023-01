Scherzo di Carnevale al Foro Boario Cento posti in meno, si corre ai ripari

di Anna Marchetti

Partito il cantiere del Foro Boario che durerà fino al 6 giugno: temporaneamente verranno a mancare un centinaio di parcheggi. In occasione delle sfilate del Carnevale (5-12-19 febbraio), per compensare la perdita di posti auto gratuiti a due passi dal ‘cuore’ della manifestazione, il Comune ha deciso di mettere a disposizione due aree parcheggio libere: al parco dell’aeroporto (già in funzione lo scorso anno) e all’ex mattatoio. "Inoltre garantiremo – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – i bus navetta gratuiti per collegare i parcheggi all’area del Carnevale". E ancora Brunori: "Per creare meno disagio possibile il Foro Boario è stata suddivisa in 8 sezioni: si procederà una alla volta".

"Il progetto da 800mila euro – prosegue l’assessore – è stato oggetto di due variazioni: una per aumentare il numero dei posti auto e portarli da 316 a 332. A questi si aggiungeranno 12 parcheggi per i disabili, due per le donne in gravidanza, 2 per il carico e scarico, 10 per le moto e 45 per le bici". L’altra variazione riguarda le piante: "Delle 120 presenti ne saranno abbattute 24, ma sono riuscita ad ottenere che ne siano messe a dimora un numero maggiore e cioè 31. Inoltre la base delle piante sarà circondata da cordoli per proteggerle dai danni provocati dal parcheggio selvaggio. Miglioreremo anche illuminazione portando i punti luce da 12 a 35".

"E’ chiaro che i lavori – commenta la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – qualche disagio lo creeranno, speriamo che siano rispettati i tempi e che il Foro Boario torni pienamente in funzionante prima dell’estate". La presidente Marcolini richiama l’attenzione su un altro punto: "Ci auguriamo che a lavori terminati il Foro Boario rimanga un parcheggio gratuito visto che quelli intorno alle mura sono ormai tutti a pagamento. Parliamo di un importante serbatoio di posti auto, libero, a servizio del centro storico e di cui chiediamo la riqualificazione da tanto tempo". L’investimento previsto è di 800mila euro, al termine dell’intervento spariranno le buche, che sono ormai diventate dei veri e propri crateri, e l’area sarà restituita asfaltata, adeguatamente illuminata e con i posti auto ben delimitati. Un intervento, quello del Foro Boario, sollecitato dalle associazioni di categoria ma soprattutto dai cittadini che risiedono nella zona e che, nel corso degli anni, si sono spesso lamentati dello scarso decoro dell’area con buche ovunque e gran polvere nei mesi estivi. Il rifacimento del Foro Boario è il primo dei tanti cantieri annunciati dal sindaco Massimo Seri per il 2023.