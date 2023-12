’Schiaccianoci’. In scena la magia

Oggi alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro appuntamento con la danza e la magia dello "Schiaccianoci", balletto su musiche di Cajkovskij, liberamente ispirato al racconto di Hoffmann, interpretato dal Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta. L’ambientazione con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile, le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti, conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. Lo spettacolo è proposto come appuntamento fuori abbonamento della Stagione Capitale Danza del Teatro Rossini di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. L’esclusiva versione del Balletto di Milano del celebre balletto di Cajkovskij ha già collezionato successi in tutta Europa. Sarà per l’originale allestimento di Marco Pesta, per la vivace coreografia di Federico Veratti, per la bravura dei danzatori o semplicemente perché il pubblico ritrova qui l’attesa magia dell’intramontabile fiaba. Il sipario si apre sulla casa del Borgomastro e già gli occhi si riempiono di gioia.

b.t.