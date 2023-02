Schiacciato dal mezzo agricolo, interviene l’eliambulanza

L’eliambulanza che atterrava a Talacchio, nell’area destinata per le emergenze, e la sensazione che qualcosa di grave fosse successo, da parte dei residenti della zona. E qualcosa di grave era accaduto davvero perché un uomo è rimasto vittima di un serio incidente mentre stava lavorando con i suoi mezzi agricoli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un agricoltore nella zona di Talacchio, alle 14 circa di ieri, è rimasto schiacciato da un macchinario agricolo che stava manovrando. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per cui è stata allertata l’eliambulanza che è atterrata poco dopo, trasportandolo in codice rosso all’ospedale di Ancona.