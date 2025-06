Schiacciato dal trattore mentre lavora nell’orto: uomo ferito gravemente

Pesaro, 22 giugno 2025 – Due interventi complessi nella mattinata di oggi hanno impegnato i soccorritori della provincia di Pesaro-Urbino, con il coinvolgimento di entrambe le eliambulanze regionali.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 11 a Pesaro, lungo la strada Panoramica Ardizio, dove un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nell’orto della sua abitazione. Il trattorino che stava utilizzando si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e un’ambulanza del 118 per le prime cure. Vista la criticità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Icaro 01, che ha trasferito il paziente all’ospedale di Torrette in codice rosso.

La polizia locale ha gestito la viabilità nel tratto interessato, vista la presenza massiccia di mezzi di soccorso. Poco dopo, intorno alle 12, un secondo allarme è scattato in zona Fossombrone: un ciclista è caduto lungo un sentiero di mountain bike nei boschi delle Cesane, in un’area non raggiungibile dai mezzi tradizionali. L’uomo ha riportato fratture al femore e al bacino. L’intervento, in modalità SAR (Search and Rescue), ha richiesto la collaborazione tra Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e 118. Sul posto è stato inviato l’elicottero Icaro 02, che ha recuperato il ferito con il verricello e lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Pesaro.