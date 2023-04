Schiaffeggia il fratellino e minaccia di morte i genitori: 19enne rinviata a giudizio

Si era rifiutato di farle foto e video col telefonino e lei aveva preso a schiaffi il fratellino. Ma questa era stata solo una delle tante reazioni violente contro la sua famiglia. Come quella volta in cui aveva minacciato i genitori di ucciderli se non le avessero ridato la lametta per tagliarsi. O ancora il fratello, costringendo il padre a chiuderlo in una stanza per proteggerlo. I momenti più terribili di una lunga serie di giorni segnati da aggressioni ai suoi cari e anche agli oggetti della casa, lanciati e distrutti in atti di rabbia. Lei è una 19enne pesarese e ieri è stata rinviata a giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale per maltrattamenti. Il suo legale, l’avvocato Irene Ciani, ha scelto il rito ordinario. La difesa punterà a dimostrare l’incapacità di intendere e di volere della ragazza nel periodo delle violenze, tra gennaio e luglio 2022. Incapacità su cui ha tenuto il punto anche ieri in udienza preliminare, ma per il perito nominato dal giudice, la giovane può comunque affrontare il processo. La 19enne ha cominciato un percorso terapeutico e grazie alle cure, la sua aggressività sarebbe sotto controllo. Tanto che continua a stare in casa con i genitori e il fratellino. Ma prima di quel percorso, tra quelle pareti sono stati mesi di inferno e paura.

"Vi ammazzo tutti e due" le minacce più ricorrenti contri i genitori lanciate mentre brandiva lame o cocci di bottiglie infrante. Una volta ha tenuto sotto scacco mamma e papà con un vetro in mano per circa due ore. Episodi di violenza che spesso sono finiti solo grazie all’arrivo delle forze dell’ordine. Ma a fare le spese della sua aggressività, si è trovato in tante occasioni anche il fratello minore. I genitori hanno temuto per la sua incolumità al punto di arrivare a chiuderlo in una stanza durante le crisi della sorella. Ma adesso, grazie alla terapia, in casa è tornata un po’ di serenità. e. ros.