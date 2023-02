Schiaminossi, il titano dell’incisione

GRADARA di Cecilia Casadei Andare a Gradara nel borgo felice radicato sulla collina e scoprire che il suo fascino non è solo quello della celebre storia cantata dal sommo poeta. C’è del nuovo a Gradara. Il MARV, museo d’arte che ha appena ritrovato il suo splendore e per l’occasione celebra Raffaello Schiaminossi, straordinario incisore, acquafortista nato a San Sepolcro nel 1572, con un evento inaugurato alla presenza del sindaco di Gradara e del direttore della Galleria nazionale delle Marche. Promosso dal Comune di Gradara e da Gradara Innova con la regìa di Luca Baroni, giovane e capace studioso dell’arte, curatore anche della retrospettiva che dalla città natale di Schiaminossi oggi si trasferisce, ancora più ricca, a Gradara. C’è, in nuce, il progetto di creare un polo per l’arte dell’incisione nel settecentesco palazzo che era stato residenza municipale, ufficio postale, ludoteca. La volontà di promuovere una identità artistica che porta con sé il respiro del passato, nell’ottica di confermare la vitalità di una forma d’arte come valenza e conquista di un linguaggio da non relegare alla categoria di arte minore. Sono 150 le opere del percorso espositivo che, insieme a quelli di Schiaminossi, ci permette di godere dei lavori di artisti che a lui...