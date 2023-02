Schianto, 79enne soccorso in eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza, ieri mattina a San Lorenzo in Campo, per soccorrere un 79enne ferito in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’uomo, rimasto sempre vigile, non sarebbe in pericolo di vita. Il sinistro si è verificato verso le 9 sulla strada provinciale 41 di via Roncaglia, all’altezza dell’incrocio con la zona industriale Miralbello. Il 79enne, residente nella vicina Fratte Rosa, era al volante della sua Fiat 16 e stava viaggiando proprio in direzione di Fratte Rosa quando è entrato in collisione con una Ford Fiesta condotta da una sua compaesana di 84 anni che stava procedendo nel senso contrario a quello dell’uomo e sembra che stesse svoltando a sinistra per entrare in zona Miralbello.

La botta, piuttosto forte, tanto da procurare grossi danni alla parte anteriore di entrambe le vetture, ha mandato la Fiat a urtare anche un furgone guidato da un 59enne di Marotta, fermo allo stop che si incontra uscendo dall’area industriale per immettersi sulla Sp 41. Sia la donna che il conducente del camioncino sono rimasti praticamente illesi. Sul posto, oltre al personale del 118, si sono precipitati gli agenti della polizia locale associata ‘Media Valcesano’ comandata dal vicecommissario Andrea Rovinelli, che hanno eseguito tutti i rilevi di legge e hanno regolato la viabilità, tornata normale dopo circa un’ora e mezza durante la quale era stato invece necessario adottare il senso unico alternato.

s.fr.