Schianto a catena Tre auto coinvolte

FANO

Ieri alle 16.30 si è verificato un incidente in strada Campo d’aviazione. I mezzi coinvolti sono una Renault Kadjar condotta da un ragazzo 24enne di Ancona, una Volkswagen condotta da un fanese di 56 anni e una Hyundai condotta da un 56enne di Senigallia. La Volkswagen percorreva la Strada Campo d’Aviazione con direzione mare-monte. Giunta all’altezza di Località Madonna Ponte (di fronte all’ingresso dell’aeroporto) si è fermata al centro della strada per svoltare a sinistra. Nel mentre la Renault la tampona e a seguito dell’urto la Volkswagen finisce nella corsia di marcia opposta, andando contro la Hyundai che nel frattempo stava transitando nella medesima strada. Ad avere la peggio è stato il conducente della Volkswagen, trasportato al Pronto soccorso di Fano in codice verde. Sul posto due pattuglie di Polizia Locale, il 118 e la ditta specializzata per la pulizia della strada. Disagi alla circolazione, dovuto alla presenza di numerosi detriti.