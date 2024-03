Schianto a Cuccurano. Auto contro microcar grave una 19enne

Incidente stradale la notte scorsa sulla vecchia Flaminia, intorno alle 4, tra una Ford con al volante un 51enne di Fano e una microcar guidata da una ragazza di 19 anni sempre di Fano. Nell’impatto, ha riportato le conseguenze peggiori proprio la giovane, che è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e portata all’ospedale di Torrette di Ancona in codice rosso. La prognosi è riservata. Molto più lievi invece le condizioni del 51enne che ha avuto solo una contusione e qualche ecchimosi con ricovero all’ospedale di Fano.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri mentre i vigili del fuoco di Fano hanno provveduto ad aiutare i sanitari ad estrarre i coinvolti e a mettere in sicurezza i mezzi per consentire la riapertura della strada.