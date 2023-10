Schianto all’incrocio, tre feriti. L’incidente tra Urbino e Gadana

Scontro frontale ieri alle 13.45 lungo la strada che collega Gadana a Urbino. Tre i feriti, tra cui un minorenne, nessuno è comunque grave. L’incidente è avvenuto sulla Sp9 tra una Fiat Multipla che viaggiava in direzione Urbino e una Lancia Y che scendeva dall’altra parte. Arrivate all’incrocio con via Pasquale Rotondi, i mezzi si sono scontrati nell’affrontare la traiettoria della strada in un frontale-laterale, uscendo entrambi di strada, sul lato destro, e subendo notevoli danni.

Nell’impatto, la Multipla ha anche divelto un segnale stradale basso, posto all’ingresso di via Rotondi, e ha finito la propria corsa contro un palo della luce, che dovrà essere riparato o sostituito.

Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro da parte degli agenti della Polizia municipale, che sono arrivati sul posto per i rilievi di rito. Prima di loro erano intervenuti i vigili del fuoco, il cui distaccamento si trova a circa 200 metri dal luogo dell’incidente, per effettuare la messa in sicurezza dei mezzi, in particolare della Multipla, che era alimentata a metano, e assistere le persone coinvolte oltre che garantire la sicurezza per le numerose auto in transito.

Sul posto l’ambulanza del 118. I sanitari hanno provveduto a trasportare i feriti in codice verde nel vicino ospedale feltresco per le verifiche necessarie. Tutti apparivano doloranti ma senza particolari traumi. Il traffico lungo la provinciale ha subìto rallentamenti per consentire la rimozione delle vetture.