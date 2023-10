Schianto contro il palo della luce, traffico in tilt

Un’auto è andata fuori strada ieri pomeriggio sull’Interquartieri provocando il blocco del traffico per ore. Infatti la vettura, condotta da un 55enne, è sbandata andando a finire contro un palo della luce che è precipitato nella corsia opposta senza colpire, per puro caso, una vettura in transito. Il palo ha bloccato così una corsia mentre l’auto di traverso ha bloccato l’altra. Il conducente ha riportato piccoli traumi e non sembra aver avuto fratture.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale oltre i vigili del fuoco chiamati a mettere in sicurezza l’auto. Sul posto anche l’ambulanza della Croce rossa per trasportare il ferito in ospedale. La prognosi non era nota fino a tarda sera. Rimane da capire che cosa possa aver provocato l’uscita di strada della vettura facendo perdere il controllo al conducente.

Non è la prima volta che avvengono incidenti stradali lungo l’Interquartieri che è caratterizzata dai pali dell’illuminazioni posizionati al centro della carreggiata, sopra lo spartitraffico. In molti casi, le vetture urtano quei pali abbattendoli o piegandoli con relativo testa coda e interruzione del traffico.