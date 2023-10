Schianto contro un albero. Muore motociclista

Incidente mortale ieri poco dopo le 13 in via dei Colli, la strada che conduce da Pesaro a Novilara. Ha perso la vita Giuseppe Marcheggiani, 43 anni, padre di due figlie, imprenditore edile, residente in via Hermada, in zona Parco della Pace. Da quanto si è appreso, l’uomo stava viaggiando in direzione Novilara in sella ad una moto Ducati 1200 multistrada di proprietà della sorella. Era atteso a pranzo da un suo amico. Poco prima dell’arrivo a destinazione, si è schiantato contro gli alberi a lato nell’affrontare una curva a sinistra. In pratica, la moto è andata dritta fuori strada senza che a terra siano stati rilevati segni di frenata. La violenza dell’urto non ha lasciato scampo al motociclista che ha sbattuto prima contro gli alberi per poi finire nel dirupo profondo tre o quattro metri. Alcuni automobilisti che viaggiavano in senso opposto hanno assistito all’incidente ed hanno lanciato subito l’allarme. E’ arrivata sul posto dopo qualche minuto l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco chiamati per recuperare dal fondo del dirupo il motociclista. All’arrivo dei pompieri, il medico dell’ambulanza aveva già stabilito la morte del 43enne in seguito allo schianto. I vigili del fuoco hanno raccolto il corpo senza vita dell’uomo che è stato poi trasferito all’obitorio di Pesaro a disposizione della magistratura. Recuperata anche la moto finita nel fossato. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale (foto) che ha il compito di stabilire che cosa possa aver provocato la tragedia. Ma ieri non è stato facile risalire al nome del conducente della moto in quanto non aveva alcun documenti con sé. In base alla targa si è risaliti all’intestatario, ossia alla sorella. Ma prima, un amico della vittima è accorso sul luogo dell’incidente in quanto lo aveva invitato a pranzo e lo stava aspettando. Non vedendolo arrivare, e avendo appreso da un vicino che c’era stato un incidente lungo la strada, si è preoccupato di appurare se fosse il suo amico che stava tardando. All’arrivo, ha riconosciuto subito la moto e poi ha accettato di effettuare anche il riconoscimento del corpo.

Non è chiaro se il 43enne avesse la patente valida o fosse stata ritirata in passato per qualche violazione. Un dubbi che dovranno chiarire gli agenti della polizia locale. In quel punto di strada dei Colli i residenti chiedono da anni l’installazione di un autovelox per l’estrema velocità tenuta da auto e moto.