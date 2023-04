Schianto fatale in moto, la tragedia di Alberto Oggi l’autopsia

Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Alberto Gregori, il geometra pesarese di 39 anni, morto nell’incidente di giovedì scorso, dopo essersi schiantato con la sua moto, una Harley Davidson, contro un albero in via Gagarin. Si tratta infatti di accertare se un malore, o meno, possa aver provocato la perdita di controllo del mezzo. Gregori, molto conosciuto e apprezzato in città, come uomo e come professionista, abitava a Cattolica. Lascia la moglie e due figli piccoli. Solo dopo che l’autopsia avrà fatto chiarezza sulle cause che hanno portato all’incidente e al decesso, la procura potrà rilasciare il nullaosta e riconsegnare così il corpo alla famiglia per la celebrazione dei funerali.