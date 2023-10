Schianto frontale. Due feriti

Paura ieri per un frontale tra due auto, da cui sono usciti feriti un uomo e una donna. Illesa la terza. Erano le 16.20 in via Falcineto, quando all’incrocio con via X Strada la Opel Corsa condotta da uomo di Sassoferrato di 54 anni con a bordo la compagna 48enne, si è schiantata contro un’auto identica guidata da una 69enne di Fano. Il 118 ha trasportato la coppia di Sassoferrato all’ospedale di Pesaro, mentre la fanese ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti, dopo essere stata visitata sul posto.