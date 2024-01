Schianto frontale sulla Montelabbatese

Grave incidente all’1.30 di ieri notte sulla Montelabbatese, all’altezza del vecchio distributore di metano. Complice la nebbia, due auto si sono scontrate frontalmente, una Mazda 2 e una Lancia Y per poi carambolare su una terza vettura, sempre una Lancia Y. Due persone, un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni e un 32enne sono rimasti feriti in maniera grave mentre una ragazza di 25 anni, alla guida di una delle due Lancia Y, è rimasta pressocché illesa benché sotto choc. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118 e poi i vigili del fuoco chiamati per estrarre le persone dall’interno delle loro vetture. Il ferito di nazionalità marocchina è stato trasferito all’ospedale di Ancona mentre il 32enne pesarese è stato portato al San Salvatore in condizioni gravi. La prognosi per entrambi è riservata. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia stradale di Urbino.

E sempre per la cronaca, principio di incendio ieri pomeriggio in via Ambrosini a Fano con la padrona di casa di 80 anni rimasta leggermente intossicata. Incendio poi anche in una cantina di via Tomani dove bruciavano stracci. Subito spento dai vigili del fuoco.