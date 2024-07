Schianto frontale tra due auto. Cinque feriti, c’è anche un bimbo. Tre trasportati a Torrette

Schianto frontale sulla Ss3 a Foci di Cagli. Cinque feriti tra cui un bimbo di 2 anni. E’ quanto accaduto ieri intorno alle 21 sulla statale tra Cagli e Cantiano. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza che ha trasportato tre feriti, che non risultano in pericolo di vita, a Torrette di Ancona per accertamenti. Dalle prime ricostruzioni è emerso che una Fiat 500 L, con a bordo una coppia di cinesi, avrebbe sorpassato un camion in transito malgrado la strada sia a doppio senso di marcia. Dal lato opposto proveniva una Kia con a bordo mamma di 33 anni, nonna di 70 e bimbo di 2 che non hanno potuto evitare lo scontro frontale con la Fiat. L’autista alla guida del camion che veniva sorpassato dalla 500 ha provato a evitare lo schianto portandosi sul lato della carreggiata ma purtroppo non è servito e la corsa della Kia è finita contro la ruota del mezzo pesante. Mamma, nonna e bimbo sono stati trasportati in Ancona con l’eliambulanza e la coppia cinese in codice giallo al pronto soccorso di Urbino. Sul posto i vigili del Fuoco di Cagli e i carabinieri di Fossombrone.

a.m.