Schianto, il racconto choc: "Come se mi fossi scontrato con un missile"

"È come se mi fossi scontrato con un missile. La mia macchina è praticamente ‘esplosa’ a causa dell’impatto. Ho visto quell’auto volarmi davanti al parabrezza, come se fosse la scena di un film. Dopo quel boato sono riuscito ad aprire la portiera e mi sono buttato per terra". Simone Bardeggia si trovava all’interno dell’auto in via Cavallotti, lunedì scorso intorno alle 13, quando è avvenuto il rocambolesco schianto tra la sua auto e un’Alfa Romeo Stelvio condotta da un 43enne di Pesaro che ne è uscito praticamente illeso. L’uomo alla guida dell’Alfa, che poi si è ribaltata su un fianco al centro della carreggiata, aveva rifiutato di farsi accompagnare in ospedale per sottoporsi all’alcol test e al drug test.

"Avevo accostato al lato sinistro della strada perché stavo andando a prendere mio padre in via di Gasperi – racconta Simone Bardeggia -. Stavo tirando fuori il tagliando per il parcheggio dei disabili da esporre per lo stallo che si trova lì vicino. E poi è sopraggiunta quell’auto a tutta velocità che mi ha centrato in pieno. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se, anziché esserci la mia auto, in quel momento passava a piedi una persona o qualcuno con lo scooter. Dopo l’impatto qualcuno che era nelle vicinanze mi ha raccontato che aveva avuto paura che fosse esplosa una palazzina tanto è stato forte il boato. E’ la seconda volta nella mia vita che vengo coinvolto in un incidente grave. A 19 anni anni mi era accaduto a Borgo Santa Maria e anche in quel caso ero stato ‘miracolato’. Quello che più mi ha colpito è stato il suo rifiuto di sottoporsi all’alcol test e al drug test".