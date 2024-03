Schianto in galleria ad Ancona, grave una 90enne di Fano

Frontale in galleria, ieri pomeriggio in Ancona. Tra i tre feriti, una donna di 90 anni di Fano che ha riportato gravi traumi. E’ stata ricoverata all’ospedale di Torrette, in condizioni critiche. L’incidente si è verificato lungo la statale 16, sotto la galleria del Montagnolo, intorno alle 16. Una Renault Twingo, condotta dalla 90enne, che procedeva verso sud, ha perso il controllo ed ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un autocarro che procedeva lungo la corsia opposta, guidato da un 55enne che è stato a sua volta tamponato da un terzo veicolo condotto da una 51enne. Distrutti i mezzi e chiusa la strada al traffico per oltre due ore.