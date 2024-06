Schianto mortale davanti alla Pica. Muore motociclista di 45 anni

Schianto mortale l’altra sera poco prima della mezzanotte sull’Urbinate, all’altezza della vecchia fabbrica Pica. Un motociclista di 45 anni, Roberto Ferrazzano, residente a Vallefoglia, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro con un’autovettura guidata da una donna con a bordo i suoi bambini. Nell’impatto estramente violento, il motociclista è volato sull’asfalto ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del 45enne.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista stava procedendo con la sua potente moto verso Vallefoglia e per un presumibile sorpasso (ma sono ancora da ascoltare diversi testimoni che hanno assistito all’incidente) si è trovato all’improvviso davanti alla vettura che stava scendendo in senso opposto lungo la sua corsia di marcia. L’impatto è avvenuto a forte velocità e gli effetti non hanno lasciato scampo al motociclista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Pian del Bruscolo a cui spetta il compito di ricostruire le fasi dell’incidente.

Da quanto si è appreso, il 45enne era originario della Puglia, della provincia di Foggia, e si era trasferito da alcuni anni alla periferia di Pesaro per cercare un futuro e un lavoro. Pressoché illesi gli occupanti della vettura, alcuni dei quali erano bambini, malgrado lo spavento che hanno sicuramente avuto nel vedere consumarsi la tragedia davanti ai loro occhi.

ro.da.