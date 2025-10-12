Schianto, muore 40enne. E’ l’ennesima tragedia sulla Statale Apecchiese

di Antonella Marchionni

Un motociclista di 40 anni, Alfredo Venturi, originario di Arezzo, ha perso la vita ieri mattina in un incidente stradale lungo la statale 257 Apecchiese, nel territorio del Comune di Piobbico. Lo schianto è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’altezza del km 33,350: la sua moto, una Kawasaki 900, procedeva in direzione Apecchio, quando a un certo punto si è scontrata con un’auto e l’impatto è stato così violento da non lasciargli scampo. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere i rilievi dei carabinieri e gli interventi del personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nella rimozione dei mezzi. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio, ma il tratto in questione è ben noto per la sua pericolosità: curve strette, carreggiata ridotta e un flusso costante di veicoli, soprattutto motociclisti che scelgono l’Apecchiese per il percorso panoramico che unisce Marche e Umbria. La tragedia di ieri si inserisce in una sequenza impressionante di episodi che, nell’arco di poco più di un mese, hanno trasformato questa statale in una delle strade più pericolose della regione. Il primo campanello d’allarme era suonato il 7 settembre, quando due moto si erano scontrate frontalmente nei pressi di Varesina, in territorio umbro. L’urto aveva scaraventato a terra i tre occupanti, tutti feriti: uno in condizioni particolarmente gravi, tanto da richiedere l’immediato trasporto in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale di Perugia. La strada rimase chiusa per oltre due ore, con lunghe file di auto e camion bloccati nelle due direzioni. Passano appena otto giorni e la cronaca torna ad accendersi sempre sull’Apecchiese. È il 15 settembre quando un centauro perde il controllo della sua moto in una zona impervia di Apecchio e vola in un dirupo. La scena è drammatica: la moto accartocciata contro la vegetazione e il corpo del conducente adagiato a diversi metri dalla carreggiata. I vigili del fuoco di Cagli hanno dovuto calarsi con corde e imbraghi per recuperarlo, prima di affidarlo alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni erano gravi e l’uomo venne trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Neanche ottobre ha risparmiato questa strada.

Il 1° del mese, al km 8+200, un giovane di 27 anni alla guida di una Fiat Tipo perde il controllo in una curva e si scontra frontalmente contro il rimorchio di un autoarticolato che procedeva nella direzione opposta. Anche in quell’occasione la viabilità rimase bloccata, con pesanti disagi per i pendolari. La sequenza si è chiusa ieri con l’epilogo più drammatico: la morte del quarantenne aretino. Un altro nome che si aggiunge alla lista, un’altra famiglia distrutta, un’altra pagina nera che rende ancora più urgente la questione della sicurezza della Apecchiese. Le istituzioni non sono rimaste indifferenti. Dopo i gravi sinistri di settembre, la Prefettura di Perugia aveva convocato un tavolo tecnico con forze dell’ordine e amministratori locali per studiare possibili misure di mitigazione del rischio. Si parla di potenziamento della segnaletica, interventi sui tratti più critici e campagne di prevenzione rivolte in particolare ai motociclisti, i più esposti ai pericoli di questa strada. Ma la sensazione, dopo l’ennesima vittima, è che non basti. La statale 257, pur offrendo scorci suggestivi e collegamenti preziosi tra due regioni, continua a mostrare tutte le sue fragilità strutturali.

La morte del motociclista di ieri impone dunque una riflessione più ampia e un intervento concreto. Perché la lunga scia di incidenti che da settimane segna l’Apecchiese non può più essere considerata una tragica coincidenza, ma il sintomo di un problema strutturale che mette a rischio ogni giorno chi percorre questa strada.