Schianto sulla Flaminia, muore anziana in scooter

Un terribile incidente, nel primo pomeriggio di ieri a Calcinelli, è costato la vita a una donna di 83 anni. La vittima è Ornella Ordonselli, vedova, residente a Lucrezia. La signora stava viaggiando lungo la Flaminia in direzione mare-monte in sella al suo ciclomotore Piaggio Liberty 125, quando all’altezza del bivio per la zona industriale di via Laghi è stata urtata violentemente da una Peugeot 208 che proveniva in senso contrario. Al volante dell’auto un 30enne di origini ucraine, anch’egli di Lucrezia, trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina sarebbe stata in fase di sorpasso (a velocità sostenuta) e per questo ha invaso la corsia opposta, finendo addosso al motociclo. L’urto è stato fortissimo, tanto che l’anziana e il suo mezzo a due ruote sono stati sbalzati a molti metri di distanza, e non ha lasciato scampo alla donna, morta sul colpo. Prima di arrestare la sua corsa contro un albero posto sul ciglio della strada, la Peugeot ha anche preso su una fiancata una Fiat Ulysse che stava sopraggiungendo nella stessa direzione di marcia della vittima. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, ma al loro arrivo gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 83enne. Sul posto due ambulanze, il cui personale ha prestato le prime cure all’uomo di 30 anni e poi, come detto, lo ha trasportato al nosocomio di Ancona, in quanto nel triplice scontro (prima con il motociclo e poi con la Fiat per finire addosso all’albero) ha subito una serie di traumi, tra cui uno alla testa. Illeso, invece, il conducente dell’Ulysse.

Oltre al personale sanitario sono arrivati in pochi minuti anche i vigili del fuoco di Fano, che hanno messo in sicurezza la Peugeot; la polizia locale di Colli al Metauro, guidata dal sostituto commissario Paolo Boiani, che ha effettuato i rilievi di legge e a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro; e i carabinieri della locale stazione, che hanno regolato la viabilità. Le operazioni di soccorso, prima, e poi le attività di rilevamento da parte dei ‘vigili’ e, infine, la rimozione dei mezzi (tutti e tre posti sotto sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria) hanno determinato la chiusura del tratto di Flaminia per circa quattro ore: dalle 14,15, orario in cui si verificato il gravissimo incidente, fino ad oltre le 18. Il corpo della donna è stato trasferito all’obitorio di Fano.