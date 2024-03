Schianto sulla Montelabbatese: il centauro non rischia la vita

E’ fuori pericolo Antonio Manni, 36enne di Montelabbate, il centauro che venerdì intorno alle 17,30, in sella alla sua Honda 600, si è schiantato sulla Montelabbatese contro la Golf guidata da una 67enne. La moto andava in direzione Urbino, la donna in direzione opposta e svoltava per Strada Falcineto.

Il centauro ha colpito la Golf nella ruota anteriore destra e a seguito dell’impatto, ha fatto un pauroso volo, di alcune decine di metri, forse a causa della velocità elevata. Ricoverato al Torrette, non è in prognosi. Ferita lieve la donna.