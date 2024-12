Schianto sulla Statale. Centauro contro un’auto

E’ rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave, un centauro che si è scontrato con un’auto, ieri pomeriggio intorno alle 16, lungo la Statale adriatica.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 che ha trasportato in ospedale il conducente della moto per le cure necessarie. Le sue condizioni, tuttavia, sono risultate fin da subito non gravi. Illeso, invece, il conducente dell’auto per il quale non è stato necessario il trasporto al San Salvatore.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e stanno procedendo per capire quale tra i due veicoli abbia commesso l’infrazione.

Altro sinistro poco prima, intorno alle 14,30, quando la squadra dei vigili urbani era stata impegnata in un altro incidente questa volta in piazzale Matteotti. A scontrarsi, in questo caso, erano state due auto. Nessuno dei due conducenti ha riportato lesioni, solo un comprensibile spavento.