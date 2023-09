Schianto sull’Orcianese. Conducente positivo ai test

Aveva un tasso alcolico di 0,90 (superiore al limite di 0,40) il conducente della Bmw, il tunisino Ben Rajeb Amen residente a Fano, senza precedenti penali, macchina assicurata e comportamenti corretti fino a domenica scorsa. E’ risultato anche positivo agli oppiacei, ma va appurato se questo può essere attribuito o meno ai farmaci antidolorifici che gli sono stati somministrati dopo lo scontro. E’ l’uomo di 35 anni alla guida dell’auto che domenica scorsa ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro la Dacia Duster di una coppia di pensionati fanesi, Ilario Ciccurilli e la moglie Nilvana Sperandio, di 77 e 71 anni. Nell’urto, la loro vettura è stata scaraventata nel dirupo dell’Orcianense, nei pressi di Villanova, e per la donna non c’è stato scampo. E’ morta malgrado un massaggio cardiaco nel prato dov’era stata sbalzata durato circa un’ora. Il marito invece era risalito in strada a dare l’allarme ma subito dopo ha perso le forze. Ora è ancora ricoverato in ospedale a Torrette ma è fuori pericolo. Così come non corrono rischi eccessivi il tunisino Rajeb, che dovrà essere operato ad una gamba, e la sua giovane amica milanese che si trovava nel sedile posteriore della Bmw. Non si nulla invece del giovane albanese, che si trovava sicuramente nella Bmw, che è rimasto ferito leggermente ma con tagli da cui perdeva sangue, il quale ha avuto uno strano comportamento. All’arrivo dei sanitari non voleva essere curato, ma chiedeva di andarsene.

Per fermarlo, sono intervenuti i carabinieri ma anche se portato in ambulanza, l’uomo ha reagito in maniera brusca riuscendo a farsi largo, dopo aver firmato la rinuncia alle cure. Appena sceso, ha preso posto in un’auto con due persone a bordo che è ripartita in velocità.

Secondo gli accertamenti, il terzetto era ripartito intorno alle 17 da un bar di Villanova dopo aver consumato alcolici. Ci sono le immagini delle telecamere. Ma erano in tanti, almeno sette o forse otto giovani, che si vedono alzarsi e raggiungere le loro auto. In quanti sono saliti però nella Bmw non è chiaro, anche se saperlo non cambia le cose. Potrebbe essere più utile capire perché l’allarme al 118 è stato dato 15 minuti dopo la ripartenza della Bmw dal bar. Il luogo dell’incidente, da quel punto, lo si raggiunge in un minuto. Che cosa hanno fatto i passeggeri della Bmw in quei 1415 minuti? Si cercano altre telecamere lungo il percorso. Nessuno dei feriti per ora è stato interrogato perché ancora sotto prognosi. Intanto, i funerali di Nilvana Sperandio, che lascia il marito e due figli, si svolgeranno oggi alla chiesa di San Giuseppe al porto alle 15.30. Nilvana era stata amministratice di condomini per tantissimi anni e, pur essendo in pensione, continuava ad essere impegnata per dare aiuto al suo sostituto. Per questo, era molto conosciuta a Fano ed apprezzata.

ro.da.